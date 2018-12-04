Роухани рассказал о попытках Трампа запросить переговоры с Ираном

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент США Дональда Трамп в течение этого года три раза косвенно запрашивал переговоры с иранской стороной, сообщил президент Ирана Хасан Роухани, отметив, что отказался от встреч с американским лидером.

"В прошлом году США восемь раз напрямую запрашивали переговоры, в этом году косвенно делали это три раза", — заявил Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте. При этом он отметил, что отказался от переговоров, не уточнив, по каким вопросам США предлагали встречу.

Слова Роухани о восьми предложениях о встрече со стороны США совпадают с информацией, озвученной в июле этого года главой его администрации Махмудом Ваэзи. Тогда Ваэзи сообщил, что Трамп предлагал Роухани встречу и переговоры в ходе поездки президента Ирана для участия в Генассамблее ООН в 2017 году.

Президента Ирана во время выступления в ходе 73-й сессии ГА ООН в сентябре 2018 года призвал США вернуться за стол переговоров в рамках резолюции СБ ООН 2231 по иранской ядерной программе и отменить введенные Вашингтоном антииранские санкции. Также Роухани тогда отметил, что возобновление переговоров невозможно на фоне санкций и угроз, введенных США против Ирана.

Трамп объявил в мае 2018 года, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.