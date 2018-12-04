В Госдуме прокомментировали идею об аресте российских активов на Украине

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Инициатива заморозить активы бизнеса РФ на Украине нацелена на разрыв связей с Россией и на то, чтобы точка невозврата в отношениях между странами была пройдена, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
"Все это в русле решительного подхода (президента Украины Петра) Порошенко, направленного на разрыв всяческих связей (с Россией), нанесение максимального разрыва на будущее, чтобы точка невозврата к российско-украинским отношениям была пройдена", — заявил РИА Новости Затулин.
Парламентарий добавил, что "Россия, безусловно, ответит" в случае, если Украина заморозит активы российского бизнеса, но не уточнил, какие меры могут быть применены со стороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.