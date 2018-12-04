Киев объявил в розыск восемь россиян из-за инцидента в Керченском проливе

Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в Мариуполе. Архивное фото

Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в Мариуполе. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Военная прокуратура Южного региона Украины объявила в розыск восемь граждан России в связи с расследованием инцидента в Керченском проливе, сообщается на сайте генпрокуратуры страны.

Уголовные дела возбудили против начальника погранслужбы ФСБ Крыма контр-адмирала Сергея Станкевича, заместителя руководителя пограничной службы ФСБ вице-адмирала Геннадия Медведева, начальника службы пункта регионального управления ФСБ капитана первого ранга Руслана Ромашкина. Кроме того, фигурантами стали капитан первого ранга Андрей Шеин, два капитана второго ранга Алексей Шатохин и Алексей Саляев, а также два капитана третьего ранга Андрей Шипицын и Сергея Щербаков.

Саляев — командир пограничного сторожевого корабля "Дон", Шипицын — сторожевого корабля "Изумруд", Щербаков — малого противолодочного корабля "Суздалец".

В частности, Медведева заподозрили в ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий.

Санкции подразумевают лишение свободы на срок от десяти до 15 лет.

После провокации Киева в Черном море на Украине возбудили дело по трем статьям — "Подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", "Покушение на преступление" и "Умышленное убийство".

Провокация украинских ВМС

Утром 25 ноября бронекатеры ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Всех впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах.

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов. Российский лидер заявил, что пограничники выполняли свои функции по защите государственной границы.