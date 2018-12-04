Израиль проинформировал Россию об операции "Северный щит"

Израильская техника во время операции Северный щит на границе Израиля с Ливаном

Израильская техника во время операции Северный щит на границе Израиля с Ливаном

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Израиль проинформировал российскую сторону об операции "Северный щит" на границе с Ливаном по поиску и уничтожению туннелей "Хезболлах", заявил РИА Новости посол Израиля в России Гарри Корен.

Ранее израильские военные объявили о начале операции "Северный щит", в ходе которой они намерены найти и уничтожить трансграничные туннели, прокладываемые ливанским движением "Хезболлах" для тайной переброски боевиков на территорию еврейского государства.

"Могу добавить, что не только ливанская сторона, но и российская сторона получила информацию. Сегодня израильская делегация была в российском МИД, состоялась встреча с замглавы (Сергеем) Вершининым и это (операция "Северный щит" — ред.) была одной из тем, которая была затронута", — сказал высокопоставленный дипломат.

Он также отметил, что сегодня состоялись встречи между Израилем, Ливаном и командованием временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ).

"Предполагаю, что они будут проводиться и в ближайшем будущем, так что Ливан получил информацию", — сказал посол.