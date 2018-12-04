В НАТО "не нашли оправданий" применению Россией силы в Керченском проливе

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Проводивший брифинг для иностранных журналистов чиновник НАТО не ответил прямо на вопрос, знаком ли альянс с данными российской стороны о событиях в Керченском проливе, и предпочел не вдаваться в правовые детали задержания российскими пограничниками украинских кораблей.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, в отношении моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В Москве инцидент назвали провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

"Наша позиция в том, что не было никакого оправдания применения военной силы в Азовском море. Сейчас важно деэскалировать ситуацию, это означает, что РФ должна отпустить моряков и корабли", — сказал пожелавший остаться неназванным представитель альянса.

"Я сейчас не стану углубляться в правовые аспекты, где и как был произведен захват. По мнению Североатлантического совета, это было сделано без оснований применения силы", — сказал чиновник, отвечая на вопрос, как НАТО может прокомментировать данные о том, что украинские военные нарушили российскую границу, которая являлась таковой еще до присоединения Крыма.

По его словам, в самом вопросе "содержится спорная претензия".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские пограничники действовали в ходе инцидента в Черном море строго по уставу, как сделали бы их коллеги в любой другой стране в случае наглого нарушения границы.