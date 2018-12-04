Лавров обсудил с экс-премьером Ливана обстановку на Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с экс-председателем совета министров Ливана Наджибом Микати обстановку в Ливане, Сирии и в целом на Ближнем Востоке, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Четвертого декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял члена палаты депутатов Ливанской Республики, бывшего председателя совета министров Ливана Наджиба Микати. В ходе состоявшейся беседы основное внимание было уделено развитию обстановки в Ливане, Сирии и в регионе Ближнего Востока в целом", — говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров, как сообщили в министерстве, подтвердил неизменную позицию России в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливана. Глава российского МИД также подчеркнул, что в Москве исходят из необходимости решения вопросов ливанской национальной повестки дня "исключительно в правовом поле, путем конструктивного диалога между ведущими политическими силами страны, а также недопустимости внешнего вмешательства в ее внутренние дела".

"Были затронуты некоторые аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-ливанских отношений", — отмечается в сообщении.

Как добавили в ведомстве, в этот же день углубленные консультации с Микати провел спецпредставитель по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.