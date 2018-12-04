В Госдуме призвали Украину прекратить спекуляции вокруг Керченского пролива

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Киевским властям пора прекратить спекуляции касательно судоходства в Керченском проливе, в котором Россия действует строго по правилам и нормам международного судоходства, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.
Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов".
"Киевским властям пора прекратить спекуляции касательно судоходства в Керченском проливе, сознательно озвучивая недостоверную и лживую информацию, чтобы дискредитировать Российскую Федерацию. Огульные заявления и обвинения – это чисто в стиле правления нынешней коррумпированной киевской власти", — сказал Шеремет.
Крымское погрануправление ФСБ России ранее заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.