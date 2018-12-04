В Госдуме призвали Украину прекратить спекуляции вокруг Керченского пролива

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Киевским властям пора прекратить спекуляции касательно судоходства в Керченском проливе, в котором Россия действует строго по правилам и нормам международного судоходства, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов".

"Киевским властям пора прекратить спекуляции касательно судоходства в Керченском проливе, сознательно озвучивая недостоверную и лживую информацию, чтобы дискредитировать Российскую Федерацию. Огульные заявления и обвинения – это чисто в стиле правления нынешней коррумпированной киевской власти", — сказал Шеремет.

Он подчеркнул, что Россия действует в Керченском проливе строго согласно правилам и нормам международного судоходства. "Россия никогда от этих правил и норм не отступала и отступать не намерена в последующем. Керченский пролив достаточно сложный для судоходства, на которое в том числе влияют и погодные факторы. Россия несет ответственность за Керченский пролив и его безопасность", — добавил собеседник агентства.

Крымское погрануправление ФСБ России ранее заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.