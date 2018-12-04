Еврокомиссия призвала все страны ЕС подписать пакт ООН по миграции

БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия во вторник призвала страны-члены Евросоюза подписать миграционный пакт ООН.

Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции должно быть официально одобрено на международной конференции 10 декабря в Марракеше (Марокко). "Я в последний раз призываю все страны-члены ЕС подписать соглашение", — сказал журналистам еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.

По его словам, миграционный пакт отражает интересы всех государств ЕС и "поможет сократить нерегулярную (экономическую – ред.) миграцию" в Европу.

Председательствующая в ЕС Австрия отступила от соглашения в конце октября 2018 года. С аналогичными заявлениями позже выступили еще ряд стран, в частности Чехия, Болгария, Венгрия и Польша, а также Израиль, Швейцария и Австралия. США вышли из переговоров о соглашении еще в 2017 году, при этом президент Дональд Трамп заявил, что оно абсолютно несовместимо с миграционной политикой страны.

Документ касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. Он не является юридически обязывающим.