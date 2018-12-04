СМИ сообщили об исчезновении китайского ученого, изменившего ДНК эмбрионов

ПЕКИН, 4 дек – РИА Новости. Китайский ученый Хэ Цзянькуй, заявивший о рождении первых в истории генетически модифицированных детей, пропал без вести после выступления на международной конференции в Гонконге, пишет газета South China Morning Post.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ученого задержали. Кроме того, сообщалось, что ректор Южного университета науки и технологий, где ранее работал Хэ Цзянькуй, вернул его обратно в Шэньчжэнь. Однако учебное заведение не подтвердило эту информацию.

"В настоящее время никакая информация, кроме официальной, не является достоверной", — заявила изданию официальный представитель вуза.

Шокирующий эксперимент

На минувшей неделе Хэ Цзянькуй шокировал мировую общественность заявлением о рождении младенцев, ДНК которых модифицировали для противостояния заражению ВИЧ. Ученого раскритиковали как коллеги, так и власти. Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения начал расследование.

Замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпин поручил приостановить все исследования, связанные с редактированием ДНК эмбриона.

На конференции в Гонконге, посвященной вопросам изменения генов человека, Хэ Цзянькуй подтвердил, что в эксперименте добровольно участвовали семь пар. По его словам, в этом месяце у одной из них появились на свет абсолютно здоровые девочки-двойняшки Нана и Лулу.

В оправдание своей работы Хэ Цзянькуй заявил, что несмотря на все успехи в лечении ВИЧ, это заболевание остается в списке главных причин смертности в целом ряде стран, в первую очередь, развивающихся.