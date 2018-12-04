Премьер-министр Франции рассказал о мерах для успокоения обстановки

ПАРИЖ, 4 дек – РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп после массовых протестов, продолжающихся в стране более трех недель, заявил о ряде шагов для успокоения ситуации.

Среди мер властей — полугодовой мораторий на рост налогов на топливо, неповышение тарифов на газ и электричество в течение зимы, а также консультации с французскими гражданами по теме изменений налоговой системы, которые начнутся в декабре. Однако представители движения "желтых жилетов", которые массово выходят на улицу, считают объявленные меры недостаточными.

Возмущенные повышением налога на топливо с 1 января 2019 года, а за ним и цен на бензин, французы стали выходить на акции протеста по всей стране с 17 ноября. Протестное движение носит название "желтые жилеты" — по основному атрибуту водителей — желтой светоотражающей накидке. Основным требованием "желтых жилетов" было снижение цен на бензин. Однако как отмечали ранее в беседе с РИА Новости участники этого движения, они в целом против введения всё новых и новых налогов в стране.

Акции протеста во Франции сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения. По оценкам парижской мэрии, ущерб от беспорядков, произошедших во французской столице 1 декабря, может составить от 3 миллионов до 4 миллионов евро.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Массовые беспорядки в Париже: акция против повышения цен на топливо

Шаги к примирению

Видя волну негодования, охватившую всю страну, французские власти решили пойти на ряд уступок. Во вторник премьер Франции выступил с видеообращением к нации. Филипп заявил, что слышит "гнев Франции, которая тяжело работает", и обозначил ряд мер для обретения мира и спокойствия в стране. Первая из них – введение полугодового моратория на повышение налога на топливо.

"Никакие налоги не могут ставить под угрозу единство нации… Насилие должно прекратиться. Мы с президентом республики (Эммануэлем Макроном) приняли следующее решение… После проведения консультаций сроком на шесть месяцев я замораживаю эти налоговые меры, которые не будут приняты без обсуждения со всеми сторонами", — заявил Филипп.

"Тарифы на электричество и газ, которые должны были повыситься с начала года, не будут повышены на время консультаций, то есть в течение наступающей зимы", — продолжил он.

По словам Филиппа, правительство также приняло решение о введении моратория на изменение условий техосмотра на шесть месяцев.

"Эти решения должны привести к миру и спокойствию в стране", — добавил премьер-министр.

Вместе с тем он пригласил граждан Франции к диалогу по прозвучавшим предложениям. "Надо подумать вместе о ритме экологической реформы… Мы должны бороться против загрязнения, изменения климата. Мы должны лучше поддержать французов в этом переходе. Правительство сделало свои предложения, возможно, некоторые недостаточны или неадаптированны. Но решения должны быть различными в больших городах и деревнях, давайте поговорим о них, улучшим их, дополним их. Я готов", — сказал Филипп.

Дебаты по налоговой системе

Кроме того, глава французского кабмина выступил с инициативой о проведении дебатов на национальном уровне по теме налогов и возможных изменений налоговой системы Франции.

"Я хочу предложить большие дебаты по налогам и государственным расходам. Необходимо больше прозрачности по налогам во Франции. Наши налоги самые высокие в Европе, наша налоговая система чрезвычайно сложна и часто критикуема, поскольку кажется несправедливой. Давайте поговорим об изменениях, в которых она нуждается", — предложил он.

По его словам, дебаты должны начаться 15 декабря и будут проходить до 1 марта на всей территории страны.

"Желтые жилеты": меры недостаточны

Однако предложенные французскими властям шаги не вызвали большого воодушевления в рядах "желтых жилетов". Бенжамен Коши, которого многие СМИ называют одним из "официальных представителей движения "желтых жилетов", заявил, что объявленных мер недостаточно для ослабления народного недовольства.

"Это не то, чего мы хотим. Мы хотим не моратория, а отмены роста налога на топливо", — сказал Коши в прямом эфире телеканала BFMTV. По его мнению, введение налогового моратория больше похоже на "насмешку над французами".

Оценка экспертов

Вместе с тем российские эксперты все же полагают, что обозначенные шаги послужат успокоению обстановки во Франции. "Конечно, успокоит. Это очень мудрое решение, я считаю, которое позволит правительству и лично президенту продемонстрировать, что он прислушивается к мнению рядовых граждан, притом что это мнение было высказано не какими-то серьезными политическими силами, а именно неорганизованными протестующими, то есть просто массой французских граждан", — сказала РИА Новости профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО (У) МИД России Евгения Обичкина.

По ее словам, принятое решение — демонстрация того, что диалог между властями и обществом идет в направлении поиска взаимопонимания, что является важным сигналом со стороны президента Франции Макрона. Эксперт объяснила это тем, что Макрон избирался, будучи главой недавно созданного политического движения "Вперед, республика", не укорененного во французской политической жизни и без стабильного электорального ядра.

Если бы французский лидер решился на жестокое подавление манифестантов, то это бы означало полный отказ от диалога с неорганизованными силами, не представляющими политическое движение, но в то же время пользующимися симпатией и солидарностью среди французских граждан, отметила эксперт.