ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Премьер-министр Франции рассказал о мерах для успокоения обстановки

0840
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкАкция протеста автомобилистов жёлтые жилеты в Париже. Архивное фотоАкция протеста автомобилистов жёлтые жилеты в Париже. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк

ПАРИЖ, 4 дек – РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп после массовых протестов, продолжающихся в стране более трех недель, заявил о ряде шагов для успокоения ситуации.

Акция протеста автомобилистов жёлтые жилеты в Париже. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Горящий Париж: Франция пока так и не поняла, что происходит
Среди мер властей — полугодовой мораторий на рост налогов на топливо, неповышение тарифов на газ и электричество в течение зимы, а также консультации с французскими гражданами по теме изменений налоговой системы, которые начнутся в декабре. Однако представители движения "желтых жилетов", которые массово выходят на улицу, считают объявленные меры недостаточными.

Возмущенные повышением налога на топливо с 1 января 2019 года, а за ним и цен на бензин, французы стали выходить на акции протеста по всей стране с 17 ноября. Протестное движение носит название "желтые жилеты" — по основному атрибуту водителей — желтой светоотражающей накидке. Основным требованием "желтых жилетов" было снижение цен на бензин. Однако как отмечали ранее в беседе с РИА Новости участники этого движения, они в целом против введения всё новых и новых налогов в стране.

Акции протеста во Франции сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения. По оценкам парижской мэрии, ущерб от беспорядков, произошедших во французской столице 1 декабря, может составить от 3 миллионов до 4 миллионов евро.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Массовые беспорядки в Париже: акция против повышения цен на топливо

Шаги к примирению

Участник акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты в Париже. 24 ноября 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Парижский Майдан: как подавляют попытку бунта против США
Видя волну негодования, охватившую всю страну, французские власти решили пойти на ряд уступок. Во вторник премьер Франции выступил с видеообращением к нации. Филипп заявил, что слышит "гнев Франции, которая тяжело работает", и обозначил ряд мер для обретения мира и спокойствия в стране. Первая из них – введение полугодового моратория на повышение налога на топливо.

"Никакие налоги не могут ставить под угрозу единство нации… Насилие должно прекратиться. Мы с президентом республики (Эммануэлем Макроном) приняли следующее решение… После проведения консультаций сроком на шесть месяцев я замораживаю эти налоговые меры, которые не будут приняты без обсуждения со всеми сторонами", — заявил Филипп.

"Тарифы на электричество и газ, которые должны были повыситься с начала года, не будут повышены на время консультаций, то есть в течение наступающей зимы", — продолжил он.

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСтолкновение участников акции протеста против роста цен на бензин "желтые жилеты" с силами правопорядка в Париже. 24 ноября 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин "желтые жилеты" с силами правопорядка в Париже. 24 ноября 2018

По словам Филиппа, правительство также приняло решение о введении моратория на изменение условий техосмотра на шесть месяцев.

"Эти решения должны привести к миру и спокойствию в стране", — добавил премьер-министр.

Вместе с тем он пригласил граждан Франции к диалогу по прозвучавшим предложениям. "Надо подумать вместе о ритме экологической реформы… Мы должны бороться против загрязнения, изменения климата. Мы должны лучше поддержать французов в этом переходе. Правительство сделало свои предложения, возможно, некоторые недостаточны или неадаптированны. Но решения должны быть различными в больших городах и деревнях, давайте поговорим о них, улучшим их, дополним их. Я готов", — сказал Филипп.

Дебаты по налоговой системе

Протесты в Париже. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Мораторий на рост налогов на топливо успокоит Францию, считает эксперт
Кроме того, глава французского кабмина выступил с инициативой о проведении дебатов на национальном уровне по теме налогов и возможных изменений налоговой системы Франции.

"Я хочу предложить большие дебаты по налогам и государственным расходам. Необходимо больше прозрачности по налогам во Франции. Наши налоги самые высокие в Европе, наша налоговая система чрезвычайно сложна и часто критикуема, поскольку кажется несправедливой. Давайте поговорим об изменениях, в которых она нуждается", — предложил он.

По его словам, дебаты должны начаться 15 декабря и будут проходить до 1 марта на всей территории страны.

"Желтые жилеты": меры недостаточны

Однако предложенные французскими властям шаги не вызвали большого воодушевления в рядах "желтых жилетов". Бенжамен Коши, которого многие СМИ называют одним из "официальных представителей движения "желтых жилетов", заявил, что объявленных мер недостаточно для ослабления народного недовольства.

"Это не то, чего мы хотим. Мы хотим не моратория, а отмены роста налога на топливо", — сказал Коши в прямом эфире телеканала BFMTV. По его мнению, введение налогового моратория больше похоже на "насмешку над французами".

Оценка экспертов

Акция протеста автомобилистов жёлтые жилеты в Париже. 1 декабря 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Ле Пен предложила способ прекратить протесты во Франции
Вместе с тем российские эксперты все же полагают, что обозначенные шаги послужат успокоению обстановки во Франции. "Конечно, успокоит. Это очень мудрое решение, я считаю, которое позволит правительству и лично президенту продемонстрировать, что он прислушивается к мнению рядовых граждан, притом что это мнение было высказано не какими-то серьезными политическими силами, а именно неорганизованными протестующими, то есть просто массой французских граждан", — сказала РИА Новости профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО (У) МИД России Евгения Обичкина.

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСтолкновение участников акции протеста против роста цен на бензин "желтые жилеты" с силами правопорядка в Париже. 24 ноября 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин "желтые жилеты" с силами правопорядка в Париже. 24 ноября 2018

По ее словам, принятое решение — демонстрация того, что диалог между властями и обществом идет в направлении поиска взаимопонимания, что является важным сигналом со стороны президента Франции Макрона. Эксперт объяснила это тем, что Макрон избирался, будучи главой недавно созданного политического движения "Вперед, республика", не укорененного во французской политической жизни и без стабильного электорального ядра.

Если бы французский лидер решился на жестокое подавление манифестантов, то это бы означало полный отказ от диалога с неорганизованными силами, не представляющими политическое движение, но в то же время пользующимися симпатией и солидарностью среди французских граждан, отметила эксперт.

НЕ БРАТЬ! Рейтинг стран Европы по ценам на бензин
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг стран Европы по ценам на бензин – 2018
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена