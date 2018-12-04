В Испании установили памятник неизвестному советскому летчику

МАДРИД, 4 дек – РИА Новости. Памятник на месте гибели неизвестного советского летчика в годы Гражданской войны в Испании (1936-1939) был установлен в муниципалитете Эскалонилья в 30 километрах от Толедо.

Более восьмидесяти лет местные жители хранили память об этом человеке и передавали из поколения в поколение информацию о месте его гибели и захоронения, рассказали в российском посольстве в Мадриде.

На этом месте 3 декабря, в День Неизвестного солдата, был установлен памятный знак с красной звездой, на котором написано: "Здесь похоронен советский летчик, погибший во время Гражданской войны в Испании. Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен!". В торжественной церемонии приняли участие сотрудники посольства РФ и представительства Россотрудничества, мэр Эскалонильи Сония Мария Гомес Фернандес и местные жители.

Памятный знак в Эскалонилье стал пятым в Испании памятником советским военным, сражавшимся против франкизма.

Всего за почти три года войны в Испании находились, по разным данным, от трех тысяч до 6,5 тысячи советских военных специалистов, в том числе почти 800 летчиков, около 200 из них погибли или пропали без вести.

На стороне Испанской республики воевали граждане более 50 стран мира, в общей сложности интербригады насчитывали 35 тысяч человек.