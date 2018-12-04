Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи. Архивное фото

Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил министру юстиции Павлу Петренко подготовить документы для подачи иска против России в международные инстанции из-за инцидента в Керченском проливе.

"Это должна быть реакция всего мира на те события, которые произошли", — сказал глава государства на встрече с родственниками задержанных украинских моряков.

Он добавил, что "сейчас работает группа юристов, в том числе и иностранные, изучающих возможности привлечения России к ответственности". При этом президент не уточнил, в какие именно инстанции готовятся иски. Ранее он заявлял, что Киев обратится в международный суд ООН.

Порошенко также напомнил, что "планируются санкции в отношении российских морских портов и российских кораблей".

Евросоюз против новых санкций

Ранее ряд стран-членов Евросоюза, включая Францию и Германию, посчитали преждевременным наложение на Россию новых санкций.

Источник РИА Новости в структурах ЕС сообщил, что общей позицией по итогам обсуждения послами стран ЕС инцидента в Керченском проливе стал призыв к сдержанности.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сказал, что инцидент в Керченском проливе не меняет отношение к одному из важнейших проектов сотрудничества России и ЕС — "Северному потоку 2".

Провокация украинских ВМС

Утром 25 ноября бронекатеры ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Всех впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах.

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов. Российский лидер заявил, что пограничники выполняли свои функции по защите государственной границы.