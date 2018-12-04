В Тбилиси "Жигули" четверть века простояли на балконе жилого дома

ТБИЛИСИ, 4 дек – РИА Новости. В Тбилиси спустили на землю "Жигули", припаркованные на балконе жилого дома. Автомобиль простоял там 27 лет и стал настоящей местной достопримечательностью, сообщает Sputnik Грузия.
"Машина останется здесь до лучших времен", — сказал Энукидзе соседям.
В результате, хозяин машины так ни разу не воспользовался ею для поездок. Он трепетно хранил и заботился о ней на своем балконе – регулярно мыл и чистил, хотя так и не купил новые покрышки.
На днях, в социальной сети Facebook появилось видео, как впервые за 27 лет колеса голубого ВАЗ-2106 коснулись земли. Полтора года назад Резо Энукидзе не стало. Местные жители полагают, что его родственники решили продать машину с почти нулевым пробегом как раритет какому-нибудь коллекционеру.
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