США поддержали операцию Израиля по уничтожению туннелей "Хезболлах"

Тяжелая техника, используемая во время операции Северный щит, на севере Израиля вблизи границы с Ливаном

Тяжелая техника, используемая во время операции Северный щит, на севере Израиля вблизи границы с Ливаном

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о поддержке Вашингтоном действий Израиля по уничтожению туннелей ливанского движения "Хезболлах".

"США решительно поддерживают усилия Израиля, направленные на защиту своего суверенитета. Мы призываем "Хезболлах" прекратить прокладывать туннели в Израиль и воздержаться от эскалации и насилия", — написал Болтон в своем аккаунте в Twitter.

Он также призвал Иран и "его агентов" положить конец "агрессии и провокациям" в регионе. По словам советника по нацбезопасности, такие действия представляют угрозу как для Израиля, так и для региональной безопасности в целом.

Израильские военные во вторник объявили о начале операции "Северный щит", в ходе которой они намерены найти и уничтожить трансграничные туннели, прокладываемые ливанским движением "Хезболлах" для тайной переброски боевиков на территорию еврейского государства. Операция будет проводиться только на контролируемой Израилем территории, включая северную часть Голанских высот. Войска Северного округа приведены в состояние повышенной боеготовности и получили подкрепление.