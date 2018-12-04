Арестованные в Тбилиси граждане Украины объявили голодовку

ТБИЛИСИ, 4 дек — РИА Новости. Арестованные во вторник в Тбилиси за приобретение и хранение оружия шестеро граждан Украины и один гражданин Грузии объявили голодовку, заявил один из их адвокатов Георгий Ростомашвили.

"Ранее голодовку объявил один обвиняемый, вчера я просил его прекратить голодать и думал, что он меня послушался. Но оказалось, что сегодня голодовку объявили все из них. Таким образом они протестуют из-за всего, что с ними происходит", — заявил адвокат журналистам.

Ранее МВД Грузии сообщило о задержании шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц. В результате обыска в гостиничных номерах изъяты огнестрельные пистолеты систем Beretta и Макарова, автоматическое самодельное огнестрельное оружие и разного рода боеприпасы. Тбилисский городской суд избрал им арест в виде меры пресечения.