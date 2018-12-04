"Желтые жилеты" отвергли предложенные французским премьером меры

ПАРИЖ, 4 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Представители движения "желтых жилетов" неудовлетворены предложенным во вторник премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом мораторием на рост цен на топливо, заявил в эфире телеканала BFMTV Бенжамен Коши, которого многие СМИ называют одним из официальных представителей движения "желтых жилетов".

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо. В число мер, на которые наложен мораторий, попали, в частности, рост цен на топливо, сопоставление налогов на бензин и на дизельное топливо. Именно изменение налога на топливо с 1 января 2019 года и спровоцировало волну масштабных протестов "желтых жилетов", охватившую всю страну.

"Это не то, чего мы хотим. Мы хотим не моратория, а отмены роста налога на топливо", — сказал Коши в прямом эфире телеканала BFMTV, отметив, что принятая ранее во вторник мера похожа на "насмешку над французами".