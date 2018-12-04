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Эксперт прокомментировал операцию Израиля на границе с Ливаном

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© REUTERS / Karamallah DaherИзраильская техника во время операции Северный щит на границе Израиля с ЛиваномИзраильская техника во время операции Северный щит на границе Израиля с Ливаном
© REUTERS / Karamallah Daher

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 дек — РИА Новости. Израиль не заинтересован в перерастании "антитуннельной" операции на своей северной границе в вооруженный конфликт с ливанским движением "Хезболлах" и принимает меры к тому, чтобы избежать "неконтролируемой эскалации", сказал РИА Новости израильский военный эксперт Андрей Кожинов.

Тяжелая техника, используемая во время операции Северный щит, на севере Израиля вблизи границы с Ливаном
© REUTERS / Courtesy Israel Defence Force Spokesperson Unit
Операцию "Северный щит" будут вести до ликвидации всех туннелей "Хезболлах"
Медиа-шумиху, которой сопровождалось объявление о начале поисков и уничтожения трансграничных подземных ходов, он называет средством психологического давления на противника и способом избежать недопониманий, способных привести к новой войне.

"Чтобы купировать эти риски, было изначально во всеуслышание объявлено, что мы не собираемся действовать в Ливане, но боеготовность на северной границе приведена в наивысшее состояние, и там дислоцировано большое количество подразделений. Это делается именно для того, чтобы предотвратить возможную неконтролируемую эскалацию", — говорит собеседник агентства.

"Хотя, в принципе, этот большой тарарам выглядит немного преувеличенным для инженерной операции, проводимой на суверенной территории Израиля", — добавил он.

Операция получила собственное наименование "Северный щит", сопровождается телефонными брифингами армейской пресс-службы для местных и зарубежных журналистов, комментариями дипломатов и политиков, прямыми трансляциями в социальных сетях с места работ. На арабском языке армия призвала боевиков "Хезболлах" и ливанских военнослужащих не приближаться к туннелям, чтобы не подвергать опасностям свои жизни.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© REUTERS / Pool/Abir Sultan
Нетаньяху проинформировал Помпео об операции "Северный щит"
Кожинов соглашается и с закономерностью постановки вопроса о внутриполитическом аспекте — насколько операция выгодна премьер-министру Биньямину Нетаньяху, который пытается удержать правящую коалицию от распада и избежать досрочных выборов на волне общественного недовольства его отказом от проведения военной кампании в секторе Газа.

В армии объясняют выбор времени для операции желанием "задушить угрозу в зародыше" — прежде, чем туннели, уже протянувшиеся под границей, были бы введены в эксплуатацию и стали представлять "непосредственную опасность" для жителей израильского севера.

"Планирование и подготовка операции велись очень продолжительное время. Над выбором сроков ее начала тоже работали достаточно долго. Это не то решение, которое принимается легко и быстро. Оно требует времени", — сказал журналистам официальный представитель армии Йонатан Конрикус.

Военные уже отчитались об обнаружении и подготовке к уничтожению первого туннеля, который, по их данным, залегает на глубине в 25 и тянется на 200 метров, 40 из которых составляет территория еврейского государства. Израильтяне считают, что "Хезболлах" в случае вооруженного конфликта планировала использовать подземные ходы для скрытой заброски в их тылы бойцов элитного диверсионного подразделения "Радван" с задачей взять в плен солдат или захватить тот или иной населенный пункт.

Не меньшую обеспокоенность, чем туннеле, в Израиле вызывает ракетный потенциал "Хезболлах". В Иерусалиме оценивают его в сто тысяч единиц и говорят о тайных заводах, которые строит движение при содействии Ирана, для модернизации ракет.

Портрет генерального секретаря движения Хезболлах Хасана Насрулла на центральной улице одной из деревень в долине Бекаа в Ливане. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
"Хезболлах" пообещало ответить на любую агрессию Израиля
"Если сейчас "Хезболлах" отреагирует каким-то образом, то абсолютно не факт, что Израиль воздержится от ударов по этим заводам. Если не отреагирует, то Израиль, скорее всего, переведет проблему в международную дипломатическую плоскость, будет задействовать Европу, США", — сказал Кожинов.

Патронируемое Ираном движение ливанских шиитов израильтяне называют своим опаснейшим противником на севере, несмотря на то, что в последние годы оно направило значительную часть своих военизированных формирований в Сирию на поддержку президента Башара Асада. В последний раз Израиль воевал с "Хезболлах" в 2006 году и оценивает 33-дневный конфликт, известный как Вторая ливанская война, как далеко не самую успешную из своих кампаний. После ее окончания стороны в целом соблюдают перемирие на ливано-израильской границе, однако израильтяне признают, что не раз бомбили караваны с оружием, которые Иран пытался переправить "Хезболлах" через Сирию.

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