Польша объявила крупнейший в ЕС тендер на электроавтобусы

КАТОВИЦЕ, 4 дек – РИА Новости. Польша объявляет самый крупный в Европе тендер на закупку электрических автобусов, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в ходе климатической конференции ООН, которая проходит в Катовице на юге Польши.

"Конкурс на 1077 электрических автобусов. Самый крупный в Европейском союзе", — сказал Моравецкий.

Он отметил, что конкурс является открытым для иностранных производителей. "Мы надеемся, что польские производители примут в нем участие, но в соответствии с законодательством ЕС конкурс будет открыт для всех производителей", — добавил премьер.

Он также заявил, что на цели развития электромобильности и транспорта с нулевыми выбросами в атмосферу Польша намерена выделить около 3 миллиардов евро в следующие десять лет.