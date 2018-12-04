На Украине подозревают еще одного человека в организации убийства Гандзюк

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Правоохранители заочно сообщили о подозрении еще одному человеку, который принимал участие в подготовке и организации нападения на советницу мэра Херсона, общественную активистку Екатерину, заявил во вторник генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Советницу мэра Херсона и общественную активистку Екатерину Гандзюк в июле облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

"Объявлено еще одно очень важное подозрение — гражданину Левину, который известен в криминальном мире по прозвищу "Москаль-младший". Ранее этот человек был осужден вместе с отцом: последний получил пожизненный срок, а вот Левин — до 15 лет за организацию убийств и разбойных нападений на территории Херсонской области", — сказал Луценко на брифинге в Одессе.

На данный момент Левин не находится за решеткой. По словам генпрокурора, он воспользовался "законом Савченко" и досрочно вышел из мест лишения свободы. Согласно "закону Савченко", суд должен освободить осужденного от отбывания наказания, если срок содержания в СИЗО равен или превышает фактически назначенное ему основное наказание. Закон подлежит применению относительно всех лиц, в отношении которых на момент вступления в силу данного закона вступил в силу обвинительный приговор, наказание по которому не отбыто полностью.

"Фамилия заказчика? Версий много, но большинство сходится уже к конкретным лицам. Я смогу объявить ее только тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение. Сейчас новостью является то, что кроме организатора, которому подозрение было ранее объявлено, добавилась еще одна сторона, я бы назвал "штаб по нападению на Гандзюк", — это именно гражданин Левин. Он покинул Украину в день первых задержаний, производимых Нацполицией", — подытожил Луценко.