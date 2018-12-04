Ушаков назвал причину переноса саммита ОДКБ

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Саммит ОДКБ был перенесен по просьбе Армении, Ереван обратился с такой инициативой из-за проведения выборов в стране, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"На предыдущей встрече в Астане об этом (о проведении встречи 6 декабря — ред.) лидеры условились, а потом с учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 числа… решили заседание ОДКБ не проводить", — сказал он.

На саммите в Астане 8 ноября было решено, что после представителя Армении пост генсека ОДКБ должен занять представитель Белоруссии, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Позднее президент Белоруссии на встрече с послом Азербайджана заявил, что у него есть три возможные кандидатуры на этот пост. В Ереване заявили, что потребуют объяснений от Лукашенко и Назарбаева в связи с их высказываниями про сложившуюся в ОДКБ ситуацию. В частности, по мнению армянской стороны, Лукашенко не должен был рассказывать о подробностях заседания ОДКБ, проходившего за закрытыми дверями, тем более представителю страны, не входящей в эту организацию.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.