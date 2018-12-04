Мораторий на рост налогов на топливо успокоит Францию, считает эксперт

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Решение властей Франции ввести мораторий на рост налогов на топливо на фоне охвативших страну протестов успокоит обстановку в стране, покажет, что правительство и президент Эммануэль Макрон прислушиваются к мнению граждан, считает профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО (У) МИД России Евгения Обичкина.
"Конечно, успокоит. Это очень мудрое решение, я считаю, которое позволит правительству и лично президенту продемонстрировать, что он прислушивается к мнению рядовых граждан, притом что это мнение было высказано не какими-то серьезными политическими силами, а именно неорганизованными протестующими, то есть просто массой французских граждан", — сказала Обичкина в беседе с РИА Новости.
"Тут получилось, что эта оторванность привела к демонстрации огромного разрыва между правительством и президентом с одной стороны и массой избирателей с другой стороны", — отметила она, указав, что власти мудро поступили, взяв таймаут для того, чтобы понять дальнейшие шаги.
Так или иначе эксперт отметила тот факт, что "протест ушел из Национальной ассамблеи на улицу": это очень опасно для французской демократии, это показатель ее кризиса.
Массовые протесты движения "желтых жилетов", которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика, из-за протестов погибли четыре человека.