Мораторий на рост налогов на топливо успокоит Францию, считает эксперт

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Решение властей Франции ввести мораторий на рост налогов на топливо на фоне охвативших страну протестов успокоит обстановку в стране, покажет, что правительство и президент Эммануэль Макрон прислушиваются к мнению граждан, считает профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО (У) МИД России Евгения Обичкина.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо. В число мер, на которые наложен мораторий, попали, в частности, рост цен на топливо, сопоставление налогов на бензин и на дизельное топливо. Именно изменение налога на топливо с 1 января 2019 года и спровоцировало волну масштабных протестов "желтых жилетов", охватившую всю страну.

"Конечно, успокоит. Это очень мудрое решение, я считаю, которое позволит правительству и лично президенту продемонстрировать, что он прислушивается к мнению рядовых граждан, притом что это мнение было высказано не какими-то серьезными политическими силами, а именно неорганизованными протестующими, то есть просто массой французских граждан", — сказала Обичкина в беседе с РИА Новости.

По ее словам, принятое решение — демонстрация того, что диалог между властями и обществом идет в направлении поиска взаимопонимания, что является очень важным сигналом со стороны Макрона. Эксперт объяснила это тем, что Макрон избирался, будучи главой недавно созданным политическим движением "Вперед, республика", у которого не было корней с французской политической жизнью и зависимости от определенного стабильного электорального ядра.

"Тут получилось, что эта оторванность привела к демонстрации огромного разрыва между правительством и президентом с одной стороны и массой избирателей с другой стороны", — отметила она, указав, что власти мудро поступили, взяв таймаут для того, чтобы понять дальнейшие шаги.

Так или иначе эксперт отметила тот факт, что "протест ушел из Национальной ассамблеи на улицу": это очень опасно для французской демократии, это показатель ее кризиса.

Если бы Макрон решился на жестокое подавление манифестантов, то это бы означало полный отказ от диалога с неорганизованными силами, не представляющими политическое движение, но в то же время пользующимися симпатией и солидарностью среди французских граждан, сказала Обичкина.

Массовые протесты движения "желтых жилетов", которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика, из-за протестов погибли четыре человека.