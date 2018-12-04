Ливанская армия и миротворцы ООН усилили патрулирование границы с Израилем

Израильская техника во время операции Северный щит на границе Израиля с Ливаном

Израильская техника во время операции Северный щит на границе Израиля с Ливаном

БЕЙРУТ, 4 дек — РИА Новости. Ливанская армия и временные силы ООН (ЮНИФИЛ) усилили совместное патрулирование вдоль ливано-израильской границы с целью предотвращения возможных действий, которые могут привести к эскалации напряженности в районе "голубой линии", сообщается в полученной РИА Новости копии заявления ЮНИФИЛ.

Израильские военные во вторник объявили о начале операции "Северный щит", в ходе которой они намерены найти и уничтожить трансграничные туннели, прокладываемые ливанским движением "Хезболлах" для тайной переброски боевиков на территорию еврейского государства.

"Миротворцы ЮНИФИЛ увеличили свои патрулирования вдоль "голубой линии" совместно с ливанской армией с целью сохранения стабильности и предотвращения недоразумений, которые могут привести к какой-либо эскалации", — сообщается в заявлении.

Пресс-служба миротворческих сил также заявляет, что армия Израиля во вторник утром уведомила силы ООН в южном Ливане о начале проведения мероприятий к югу от "голубой линии" с целью обнаружения тоннелей.

По данным ЮНИФИЛ, ситуация на границе Израиля и Ливана по-прежнему остается спокойной, командование миротворцев находится в контакте с обеими сторонами и призывает их использовать имеющиеся каналы связи и механизмы с целью предотвращения дестабилизации.