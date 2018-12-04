Журналисты РИА Новости опровергли данные Порошенко по украинским морякам

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Петр Порошенко заявил, что большинство украинских моряков, 25 ноября нарушивших государственную границу России, отказались признать юрисдикцию суда во время заседания. Данные корреспондентов РИА Новости и крымского омбудсмена опровергают слова украинского президента.
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Порошенко назвал этих моряков героями и заявил, что они заслуживают всяческой поддержки украинского народа.
Десять несовпадений
Между тем присутствовавшие на заседании суда в Симферополе корреспонденты РИА Новости не подтверждают заявление Порошенко. Они отмечают, что среди 10 моряков, показания которых они слышал в суде, никто не делал заявлений о его непризнании.
Украинский военнослужащий Юрий Будзыло отвечал на вопросы судьи по-русски, от переводчика на украинский язык отказался. Он сказал, что претензий к российской стороне по содержанию у него нет. Моряк Владимир Терещенко заявил, что меру пресечения оставляет на усмотрение судьи.
Офицер вооруженных сил Украины Сергей Попов в зале суда сообщил, что в Крыму у него проживают друзья и родственники, а сам он учился в Академии военно-морских сил в Севастополе с 2008 по 2013 год, намерений скрываться от следствия у него нет.
Капитан второго ранга, командир дивизиона Денис Гриценко также лишь сообщил свои данные. Матрос с буксира ВМС Украины "Яны Капу" Юрий Безъязычный сообщил судье, что "не собирается никуда бежать".
"Ерунда и инсинуации"
Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина, комментируя РИА Новости слова Порошенко, назвала их "ерундой" и "инсинуациями".
"Это недостоверная информация. Первый раз слышу, чтобы кто-то демарши устраивал по нашему суду. Не было такого. Из 24 моряков я была на 12 судах. Только один единственный заявил, что он не понимает русский язык и ему необходим переводчик. Так судья ему все перевел, как положено, и все", — сказала Лубина.
Провокация украинских ВМС
Утром 25 ноября бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.
В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Всех впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах.
Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов. Российский лидер заявил, что пограничники выполняли свои функции по защите государственной границы.