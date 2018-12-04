Журналисты РИА Новости опровергли данные Порошенко по украинским морякам

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Петр Порошенко заявил, что большинство украинских моряков, 25 ноября нарушивших государственную границу России, отказались признать юрисдикцию суда во время заседания. Данные корреспондентов РИА Новости и крымского омбудсмена опровергают слова украинского президента.

Версия Порошенко

"Россияне смогли представить только трех украинских моряков, которые говорили про нарушение государственной границы. Остальные украинские моряки отказались признавать этот суд", — утверждает Порошенко. Запись размещена в его аккаунте в Facebook

Порошенко назвал этих моряков героями и заявил, что они заслуживают всяческой поддержки украинского народа.

Десять несовпадений

Между тем присутствовавшие на заседании суда в Симферополе корреспонденты РИА Новости не подтверждают заявление Порошенко. Они отмечают, что среди 10 моряков, показания которых они слышал в суде, никто не делал заявлений о его непризнании.

Так, по данным корреспондента агентства, задержанный сотрудник СБУ Андрей Драч лишь заявил, что "не имел умысла нарушать законы Российской Федерации по пересечению границы" и "узнал об этом, когда уже зашли в воды Российской Федерации, когда начался обмен радиоэфиром".

Украинский военнослужащий Юрий Будзыло отвечал на вопросы судьи по-русски, от переводчика на украинский язык отказался. Он сказал, что претензий к российской стороне по содержанию у него нет. Моряк Владимир Терещенко заявил, что меру пресечения оставляет на усмотрение судьи.

Офицер вооруженных сил Украины Сергей Попов в зале суда сообщил, что в Крыму у него проживают друзья и родственники, а сам он учился в Академии военно-морских сил в Севастополе с 2008 по 2013 год, намерений скрываться от следствия у него нет.

Роман Мокряк в зале суда заявил, что является командиром бронекатера "Бердянск", сообщил свое звание. Мичман Андрей Шевченко ответил на вопросы судьи и попросил отпустить его под залог. Капитан третьего ранга ВМС Украины Владимир Лисовой с буксира "Яны Капу" заявил, что не нарушал правил судоходства. Командир бронекатера "Никополь" Богдан Небылица отвечал на вопросы судьи и также заявлений о непризнании суда не делал.

Капитан второго ранга, командир дивизиона Денис Гриценко также лишь сообщил свои данные. Матрос с буксира ВМС Украины "Яны Капу" Юрий Безъязычный сообщил судье, что "не собирается никуда бежать".

"Ерунда и инсинуации"

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина, комментируя РИА Новости слова Порошенко, назвала их "ерундой" и "инсинуациями".

"Это недостоверная информация. Первый раз слышу, чтобы кто-то демарши устраивал по нашему суду. Не было такого. Из 24 моряков я была на 12 судах. Только один единственный заявил, что он не понимает русский язык и ему необходим переводчик. Так судья ему все перевел, как положено, и все", — сказала Лубина.

Провокация украинских ВМС

При этом, как ранее сообщала омбудсмен, а также уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и представители ОНК, посещавшие задержанных моряков, им оказывают необходимую медицинскую помощь, они содержатся в нормальных условиях, жалоб на содержание или процессуальные нарушения не подавали.

Утром 25 ноября бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Всех впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах.

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов. Российский лидер заявил, что пограничники выполняли свои функции по защите государственной границы.