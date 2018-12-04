Суд арестовал задержанных в Тбилиси граждан Украины

ТБИЛИСИ, 4 дек — РИА Новости. Тбилисский городской суд избрал арест в виде меры пресечения шестерым гражданам Украины и одному гражданину Грузии за незаконное приобретение и хранение оружия, передает грузинский Первый канал.

Ранее МВД Грузии сообщило о задержании шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц. В результате обыска в гостиничных номерах изъяты огнестрельные пистолеты систем Beretta и Макарова, автоматическое самодельное огнестрельное оружие и разного рода боеприпасы. В понедельник в Генпрокуратуре Грузии заявили РИА Новости, что задержанным предъявлены обвинения.

По данным ТВ, "суд удовлетворил требование прокуратуры и избрал арест в отношении всех семи лиц".

Адвокаты задержанных выступили с ходатайством об освобождении подзащитных под залог, однако суд не удовлетворил их требование.

Грузинская телекомпания "Имеди" сообщает, что все задержанные являются добровольцами батальона "Донбасс". По данным ТВ, у здания полицейского управления, где находятся задержанные, в течение всего дня стоит депутат Верховной рады Украины от объединения "Самопомощь" и экс-руководитель добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко. Он, в свою очередь, утверждает, что прибыл в Тбилиси в качестве наблюдателя на прошедший 28 ноября второй тур выборов президента, а задержался в столице для того, чтобы увидеть своих друзей, которые, по его утверждению, невиновны.