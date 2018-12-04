Суд арестовал задержанных в Тбилиси граждан Украины

ТБИЛИСИ, 4 дек — РИА Новости. Тбилисский городской суд избрал арест в виде меры пресечения шестерым гражданам Украины и одному гражданину Грузии за незаконное приобретение и хранение оружия, передает грузинский Первый канал.
По данным ТВ, "суд удовлетворил требование прокуратуры и избрал арест в отношении всех семи лиц".
Адвокаты задержанных выступили с ходатайством об освобождении подзащитных под залог, однако суд не удовлетворил их требование.
Грузинская телекомпания "Имеди" сообщает, что все задержанные являются добровольцами батальона "Донбасс". По данным ТВ, у здания полицейского управления, где находятся задержанные, в течение всего дня стоит депутат Верховной рады Украины от объединения "Самопомощь" и экс-руководитель добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко. Он, в свою очередь, утверждает, что прибыл в Тбилиси в качестве наблюдателя на прошедший 28 ноября второй тур выборов президента, а задержался в столице для того, чтобы увидеть своих друзей, которые, по его утверждению, невиновны.