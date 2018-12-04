Во Франции планируют не повышать тарифы на газ и электричество зимой

ПАРИЖ, 4 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Тарифы на электричество и газ не будут повышаться во Франции с начала 2019 года, как это планировалось, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Глава кабмина в своем обращении подчеркнул, что слышит гнев французов, и обозначил ряд мер для нормализации ситуации.

"Тарифы на электричество и газ, которые должны были повыситься с начала года, не будет повышены на время консультаций (во Франции), то есть в течение наступающей зимы", — сказал Филипп в своем обращении.

Он также заявил о полугодовом моратории на повышение налога на топливо.

По словам Филиппа, правительство также приняло решение о введении моратория на изменение условий техосмотра на шесть месяцев.

"Эти решения должны привести к миру и спокойствию в стране. Они должны нам помочь начать настоящий диалог по всей стране по всем обеспокоенностям, которые были выражены. Надо подумать вместе о ритме экологической реформы… Мы должны бороться против загрязнения, изменения климата. Мы должны лучше поддержать французов в этом переходе. Правительство сделало свои предложения, возможно, некоторые недостаточны или неадаптированные. Но решения должны быть различными в больших городах и деревнях, давайте поговорим о них, улучшим их, дополним их. Я готов", — подчеркнул он.

Массовые протесты движения "желтых жилетов", которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.