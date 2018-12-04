МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В соцсетях обратили внимание на странную речь Петра Порошенко во время запуска аэроэкспресса Киев — Борисполь.

На опубликованных телеканалом " 112 Украина " кадрах видно, как находящийся в явно приподнятом настроении украинский президент невнятно поприветствовал старт маршрута. Стоящие за его спиной чиновники, включая премьер-министра Владимира Гройсмана, не смогли сдержать улыбок.

Комментаторы заподозрили, что Порошенко был пьян.

"Сомнения в трезвости Петра Алексеевича появились сразу, но на 11-й секунде, когда он начал говорить про Apple Pay и Wi-Fi, стало очевидно — Петр Алексеевич перед выступлением принял на грудь. Это прекрасно", — написал Александр Волков на фейсбуке.

"Ну а что вы хотите, тут без пол-литра не разобраться", — пошутил Ильгар Бадалов.

Однако некоторые попытались объяснить поведение украинского президента.

"Попробуйте на морозе постоять и поговорить минут 10-15. Язык у всех будет заплетаться", — заметил Ross Reznikov.

"В вагоне, скорее всего, было холодно, и ему пришлось греться всеми доступными методами", — предположил Дмитрий Снитко.

Выступление президента также прокомментировал бывший спикер СБУ Станислав Речинский.

"Он реально пьяный последнее время выступает. В Чернигове тоже язык заплетался", — написал он на фейсбуке.

Между тем экспресс из украинской столицы в аэропорт Борисполь сломался уже на следующий день: поезд перестал заводиться, некоторым пассажирам пришлось покинуть состав, чтобы успеть на свои рейсы.