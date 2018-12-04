МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В соцсетях обратили внимание на странную речь Петра Порошенко во время запуска аэроэкспресса Киев — Борисполь.
Комментаторы заподозрили, что Порошенко был пьян.
"Сомнения в трезвости Петра Алексеевича появились сразу, но на 11-й секунде, когда он начал говорить про Apple Pay и Wi-Fi, стало очевидно — Петр Алексеевич перед выступлением принял на грудь. Это прекрасно", — написал Александр Волков на фейсбуке.
Однако некоторые попытались объяснить поведение украинского президента.
"Попробуйте на морозе постоять и поговорить минут 10-15. Язык у всех будет заплетаться", — заметил Ross Reznikov.
"В вагоне, скорее всего, было холодно, и ему пришлось греться всеми доступными методами", — предположил Дмитрий Снитко.
"Он реально пьяный последнее время выступает. В Чернигове тоже язык заплетался", — написал он на фейсбуке.
Между тем экспресс из украинской столицы в аэропорт Борисполь сломался уже на следующий день: поезд перестал заводиться, некоторым пассажирам пришлось покинуть состав, чтобы успеть на свои рейсы.