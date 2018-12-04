МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от севастопольского региона Дмитрий Белик прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что Киев обратится в международный суд ООН из-за задержания в России украинских моряков. Его слова приводит RT.

Так, по мнению политика, иск в международный суд ООН — очередная профанация режима.

"Последние десять дней у Порошенко идет черная полоса. Корабли, которые должны были показать лицо Украины, лицо ВМСУ, задержаны и отбуксированы в Керчь. <…> На украинского лидера давит Евросоюз, а американские партнёры не оказывают поддержку даже в Twitter. Осталась последняя инстанция — суд ООН", — прокомментировал ситуацию Белик.

Он заявил, что "изоляции" России, о которой говорил украинский лидер, на самом деле не существует, и напомнил о важной роли страны в работе организации.

Порошенко, по мнению депутата, "увяз в болоте собственного вранья и пропаганды".

"Потому было сделано такое скоропалительное заявление о подаче иска — украинский президент не очень верит, что он будет принят и рассмотрен по существу", — отметил Белик.

Провокация украинских ВМС

Ранее в эфире телеканала ICTV украинский лидер заявил: "Готовится иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот уже зафиксирован". При этом он сказал, что Россия находится в "тотальной изоляции", в то время как Киев является "активным игроком в мире".

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и были задержаны. После этого Киев обвинил Москву в агрессии.

Владимир Путин, в свою очередь, назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.