Marriott возместит расходы на новые паспорта пострадавшим от утечки данных

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Крупнейшая в мире гостиничная сеть Marriott International заявила о своей готовности возместить пострадавшим от утечки данных затраты на новые паспорта, пишет агентство MarketWatch.

"Если… мы установим, что имело место мошенничество, то компания возместит гостям расходы, связанные с получением нового паспорта", — сообщил агентству представитель компании.

Marriott, в состав которой входит Starwood, сообщила в пятницу, что 19 ноября зафиксировала "неавторизованный доступ" к базе данных гостей. Компания полагает, что в ней хранилась информация примерно о 500 миллионах гостей, которые бронировали отели Starwood. При этом данные о 327 миллионах посетителей включали имена, почтовые адреса, номера телефонов, электронные адреса, паспортные данные, даты рождения, пол, данные о въезде и выезде.

В этот же день прокуратура американского штата Нью-Йорк начала расследование по делу о взломе базы данных клиентов гостиничной сети, а в понедельник, 3 декабря, Роскомнадзор направил в Marriott запрос на предмет возможной утечки данных российских клиентов.

Компания Mariott International является одной из ведущих компаний по управлению сетью отелей. В собственности компании находится более 6,5 тысячи гостиниц в 127 странах мира. Доход компании в 2017 году оценивается в 22 миллиарда долларов.