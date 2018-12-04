На Украине рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Россию

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Россию на время действия военного положения.

"Я хотел бы порекомендовать гражданам Украины ограничить в этот период (период военного положения — ред.) поездки в Российскую Федерацию", — сказал Цигикал в эфире телеканала UATV.

По его словам, Россия отказывает во въезде гражданам Украины "без предоставления каких-либо объяснений". Ранее в погранслужбе Украины заявили, что по состоянию на понедельник российские пограничники отказали во въезде на территорию РФ 150 украинцам.

Украинский президент Петр Порошенко ранее заявил, что страна вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. За день до этого Киев ввел военное положение в ряде областей на Украине, в том числе приграничных с Россией. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства. В МИД РФ отметили, что данное решение свидетельствует о добрых намерениях России в отношении украинцев.