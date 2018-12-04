Во Франции объявили мораторий на повышение налогов на топливо

ПАРИЖ, 4 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские власти ввели полугодовой мораторий на рост топливных налогов на фоне охвативших страну протестов.

"Насилие должно прекратиться. Мы с президентом республики (Эммануэлем Макроном. — Прим. ред.) приняли следующее решение. Три налоговых меры, которые должны были войти в силу с 1 января… После проведения консультаций сроком на шесть месяцев я замораживаю эти налоговые меры, которые не будут приняты без обсуждения со всеми сторонами", — заявил глава правительства Эдуар Филипп в эфире французских телеканалов.

Он подчеркнул, что "никакие налоги не могут ставить под угрозу единство нации".

"С начала движения четверо наших соотечественников нашли смерть. Многие сотни граждан, в частности сотрудники наших сил правопорядка, были ранены, зачастую серьезно", — отметил премьер.

Также Филипп заявил о проведении дебатов на национальном уровне по возможным изменениям налоговой системы, они пройдут с 15 декабря по 1 марта.

В число мер, на которые наложен мораторий, попали, в частности, рост цен на топливо, сопоставление налогов на бензин и на дизельное топливо.

Именно планировавшееся с 1 января изменение налога на топливо и спровоцировало волну масштабных протестов "желтых жилетов", охватившую всю страну.

Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. Полиция задержала 412 человек, 133 получили ранения, в их числе 23 силовика.