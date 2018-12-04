ПАРИЖ, 4 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские власти ввели полугодовой мораторий на рост топливных налогов на фоне охвативших страну протестов.
Он подчеркнул, что "никакие налоги не могут ставить под угрозу единство нации".
"С начала движения четверо наших соотечественников нашли смерть. Многие сотни граждан, в частности сотрудники наших сил правопорядка, были ранены, зачастую серьезно", — отметил премьер.
В число мер, на которые наложен мораторий, попали, в частности, рост цен на топливо, сопоставление налогов на бензин и на дизельное топливо.
Именно планировавшееся с 1 января изменение налога на топливо и спровоцировало волну масштабных протестов "желтых жилетов", охватившую всю страну.
Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. Полиция задержала 412 человек, 133 получили ранения, в их числе 23 силовика.