В Армении начали расследование крушения СУ-25

ЕРЕВАН, 4 дек – РИА Новости. Следственный комитет Армении начал расследование в связи с крушением военного самолета СУ-25, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и по связям с общественностью СК Наира Арутюнян.
"Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК начало расследование по факту крушения военного самолета СУ-25. На место происшествия выехала оперативная группа во главе с заместителем председателя Следственного комитета, начальником ГВСУ Артаком Кркьяшаряном", — сказала Арутюнян.