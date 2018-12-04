В Армении начали расследование крушения СУ-25

ЕРЕВАН, 4 дек – РИА Новости. Следственный комитет Армении начал расследование в связи с крушением военного самолета СУ-25, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и по связям с общественностью СК Наира Арутюнян.

Во вторник примерно в 9.20 мск была потерна связь с самолетом Су-25 ВС Армении, выполнявшим учебно-тренировочный полет по плану ежедневной боевой подготовки. Самолет вышел на взлетную полосу в 9.06 мск из аэропорта в Гюмри. Экипаж состоял из двух человек. Место падения Су-25 было обнаружено в горах в Мараликском районе.

"Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК начало расследование по факту крушения военного самолета СУ-25. На место происшествия выехала оперативная группа во главе с заместителем председателя Следственного комитета, начальником ГВСУ Артаком Кркьяшаряном", — сказала Арутюнян.