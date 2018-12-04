На Украине будут наказывать телеканалы за артистов из "черного списка"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины будет наказывать, вплоть до лишения лицензий, телеканалы, транслирующие новогодние концерты с участием деятелей культуры из РФ, попавших в "черный список" и якобы угрожающих национальной безопасности страны.

"Телеканалы, которые захотят транслировать людей из "черного списка", то есть, лиц из перечня, которые представляют угрозу национальной безопасности, на следующий день попадут под санкции. И Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет к таким каналам применять сначала штрафы, а потом, возможно, лишение лицензий", — заявил во вторник вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой"

Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Позднее украинский Минкульт расширил список до 113 человек.