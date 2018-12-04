Нетаньяху проинформировал Помпео об операции "Северный щит"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал госсекретаря США Майка Помпео об операции "Северный щит" на границе с Ливаном, сообщили в канцелярии главы израильского правительства.
"Премьер-министр проинформировал госсекретаря США об операции "Северный щит" и заявил, что туннели, которые построило движение "Хезболлах", являются грубым нарушением израильского суверенитета и резолюции СБ ООН 1701", — говорится в распространенном канцелярией Нетаньяху заявлении. Уточняется, что встреча с Помпео состоялась в Брюсселе.
Комментируя начало операции, Нетаньяху подчеркнул, что действия Израиля носят "решительный и ответственный характер", и власти еврейского государства продолжат предпринимать различные действия для обеспечения безопасности страны.
"Мы действуем решительно и ответственно во всех секторах одновременно. Мы продолжим осуществлять дополнительные действия как открытые, так и секретные, для того, чтобы обеспечить безопасность Израиля", — отмечается в заявлении Нетаньяху.