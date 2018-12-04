Нетаньяху проинформировал Помпео об операции "Северный щит"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал госсекретаря США Майка Помпео об операции "Северный щит" на границе с Ливаном, сообщили в канцелярии главы израильского правительства.

Израильские военные во вторник объявили о начале операции "Северный щит", в ходе которой они намерены найти и уничтожить трансграничные туннели, прокладываемые ливанским движением "Хезболлах" для тайной переброски боевиков на территорию еврейского государства. Операция будет проводиться только на контролируемой Израилем территории, включая северную часть Голанских высот. Войска Северного округа приведены в состояние повышенной боеготовности и получили подкрепление.

"Премьер-министр проинформировал госсекретаря США об операции "Северный щит" и заявил, что туннели, которые построило движение "Хезболлах", являются грубым нарушением израильского суверенитета и резолюции СБ ООН 1701", — говорится в распространенном канцелярией Нетаньяху заявлении. Уточняется, что встреча с Помпео состоялась в Брюсселе.

Комментируя начало операции, Нетаньяху подчеркнул, что действия Израиля носят "решительный и ответственный характер", и власти еврейского государства продолжат предпринимать различные действия для обеспечения безопасности страны.

"Мы действуем решительно и ответственно во всех секторах одновременно. Мы продолжим осуществлять дополнительные действия как открытые, так и секретные, для того, чтобы обеспечить безопасность Израиля", — отмечается в заявлении Нетаньяху.