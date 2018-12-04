Армия Израиля заявила об обнаружении трансграничного туннеля "Хезболлах"

Израильская техника во время операции Северный щит на границе Израиля с Ливаном

Израильская техника во время операции Северный щит на границе Израиля с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 дек — РИА Новости. Израильские военные объявили, что нашли и готовят к уничтожению трансграничный туннель, прорытый из Ливана боевиками движения "Хезболлах".

Это первый результат начатой во вторник операции "Северный щит", цель которой — нейтрализация всех подземных ходов, предназначенных для проникновения диверсионных групп на территорию еврейского государства.

"Войска Армии обороны Израиля обнаружили трансграничный наступательный туннель в южной части (ливанской деревни) Кафр-Кела. Сейчас армия проводит оперативные и инженерные мероприятия для его нейтрализации", — говорится в сообщении.

Военные подчеркивают, что действуют в пределах израильской территории.

По их данным, туннель пересекал линию границы, но не был достроен и потому не представлял непосредственной угрозы для израильтян.