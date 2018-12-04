В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс военных в форме НАТО

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2018 (26)

ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной ЛНР заметила на подконтрольной Киеву территории в Донбассе неизвестное подразделение военных, одетых в форму НАТО. Об этом рассказал начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В зону ответственности 72-й бригады в населенном пункте Светлодарское прибыло подразделение в количестве 28 человек, экипированных в форму образца НАТО", — уточнил он.

Осадчий добавил, что "ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденцию к обострению".

Ранее в самопровозглашенных республиках сообщали, что ВСУ стягивают силы к линии соприкосновения, в частности для броска в сторону границы с Россией.