Тяжелая техника, используемая во время операции Северный щит, на севере Израиля вблизи границы с Ливаном

Тяжелая техника, используемая во время операции Северный щит, на севере Израиля вблизи границы с Ливаном

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Израильская операция "Северный щит" на границе с Ливаном, как ожидается, займет "достаточно длительное время" и будет продолжаться до полного уничтожения всех туннелей движения "Хезболлах", заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

Израильские военные во вторник объявили о начале операции "Северный щит", в ходе которой они намерены найти и уничтожить трансграничные туннели, прокладываемые ливанским движением "Хезболлах" для тайной переброски боевиков на территорию еврейского государства. Операция будет проводиться только на контролируемой Израилем территории, включая северную часть Голанских высот. Войска Северного округа приведены в состояние повышенной боеготовности и получили подкрепление.

Прямая трансляция брифинга Конрикуса велась прямо из города Метула, где ранее несколько участков были объявлены "закрытой военной зоной" в связи с проведением операции. Трансляция была доступна в официальном Periscope армейской пресс-службы.

"По нашим оценкам, обнаружение и уничтожение всех этих туннелей займет достаточно длительное время. Мы будем продолжать операцию до тех пор, пока все туннели не будут уничтожены", — заявил Конрикус.

Официальный представитель израильской армии пояснил, что туннели "тянутся через границу из гражданских домов в Ливане на территорию Израиля". По словам Конрикуса, боевики движения занимались строительством туннелей "на протяжении нескольких лет", и израильская армия все это время следила за их активностью.

"На протяжении четырех лет мы очень внимательно следили за их активностью, и сегодня мы начали операцию с очень четкой целью — найти эти пограничные туннели и уничтожить их, чтобы обеспечить безопасность израильских граждан в Метуле и других приграничных населенных пунктах", — заключил Конрикус.