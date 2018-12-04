Лукашенко намерен обсудить экономические барьеры с главами ЕАЭС

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поднимет вопрос о барьерах, препятствующих свободе перемещения рабочей силы и торговле в рамках ЕАЭС, на встрече с главами стран-членов союза, которая пройдет в Санкт-Петербурге в декабре.

"Я полечу в Петербург для того, чтобы традиционного встретиться в канун нового года с главами государств и обсудить, при всем прочем, животрепещущие вопросы. Если говорить о нашем сотрудничестве с Россией и в рамках союзного государства, и ЕврАзЭС, у меня одна проблема: мы договаривались о свободном движении рабочей силы, капиталов, услуг, товаров и так далее — без этого не может быть ЕАЭС, и даже таможенного союза не может быть. Почему его сегодня нет?" — заявил он в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что договоренности об упразднении барьеров были зафиксированы в целом комплексе договоров, но на практике они продолжают существовать.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.