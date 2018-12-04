Силы ООН призвали Израиль и Ливан сохранять спокойствие в пограничной зоне

Израильская техника во время операции Северный щит на границе Израиля с Ливаном

Израильская техника во время операции Северный щит на границе Израиля с Ливаном

БЕЙРУТ, 4 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Командование Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) призывает Израиль и Ливан поддерживать связь через существующие каналы миротворцев для сохранения стабильности на ливано-израильской границе, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления от имени официального спикера ЮНИФИЛ Мален Янсен (Malene Jansen).

Ранее израильские военные объявили о начале операции "Северный щит", в ходе которой они намерены найти и уничтожить трансграничные туннели, прокладываемые ливанским движением "Хезболлах" для тайной переброски боевиков на территорию еврейского государства.

"ЮНИФИЛ осведомлен о сообщениях в СМИ. ЮНИФИЛ поддерживает связь со всеми причастными сторонами с целью обеспечения возможности для сторон использовать каналы связи и механизмы координации через ЮНИФИЛ для поддержания спокойствия и стабильности ситуации", — говорится в документе.

Представитель миротворческих сил ООН отметила, что на данный момент обстановка во вверенной ЮНИФИЛ территории на ливано-израильской границе сохраняется спокойной.

На данный момент каких-либо официальных заявлений со стороны командования ливанской армии и движения "Хезболлах" не поступало.