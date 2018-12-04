Столкновение самолета со зданием детского медцентра в США попало на видео

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. На YouTube-канале издания Palm Beach Post появилось видео крушения легкомоторного самолета в США.

Инцидент в городе Форт-Лодердейл во Флориде произошел первого декабря. На кадрах видно, как самолет врезается в здание центра терапии для детей с аутизмом, а затем взрывается.

По данным СМИ, при этом погибли два человека, которые были на борту самолета, а всех находившихся в центре терапии эвакуировали.

Федеральное управление авиацией и государственная служба безопасности перевозок проводят расследование.