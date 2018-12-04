МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о судьбе арестованных украинских кораблей к следственным органам.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что задержанные после провокации в Керченском проливе два малых бронированных катера "Никополь" и "Бердянск" якобы пропали с места стоянки, однако буксир "Яны Капу" так и остался на прежнем месте.

"Я не могу ответить на ваш вопрос, это не входит в поле внимания. Это, скорее, прерогатива следственных органов, которые сейчас ведут следствие, предъявляют обвинения. Нужно обращаться к ним, чтобы узнать, потому что, насколько мы понимаем, эти корабли, эти катера …имеют отношение делу, которое сейчас ведется. А где они — я вам не могу сказать, это вам нужно обращаться в следственные органы",- заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, о том знают ли о судьбе этих кораблей в Кремле.

Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.