Песков назвал протесты во Франции внутренним делом страны

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Протесты во Франции являются внутренним делом республики, главное, чтобы беспорядки не привели к ранениям или человеческим жертвам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это исключительно внутреннее дело Франции. Для нас важно, единственное, чтобы эти беспорядки, которые имели место, не привели к человеческим жертвам или к ранению кого-то, особенно, конечно, граждан Российской Федерации", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова позиция Кремля по поводу нынешних протестов во Франции на фоне публикаций ряда СМИ, оценивающих эти события как вариант цветной революции и, в каком-то смысле, как вмешательство США.

"А в целом — это абсолютно и исключительно внутреннее дело Франции, которая для нас является достаточно важным партнером и в двустороннем плане, и в международных делах", — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Массовые протесты движения "желтых жилетов", которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.