Правящий блок "Мой шаг" рассчитывает на 70-80 мест в парламенте Армении

ЕРЕВАН, 4 дек — РИА Новости. Правящий блок "Мой шаг" рассчитывает получить 70-80 мест на выборах в парламент Армении, которые пройдут 9 декабря, заявил РИА Новости первый вице-премьер страны Арарат Мирзоян.

Правящий блок "Мой шаг" представил список из 183 кандидатов. Возглавляет список и. о. премьер-министра Никол Пашинян, под вторым номером — Мирзоян.

"По-моему, это будет абсолютное большинство – от 70 до 80 мест в парламенте", — сказал Мирзоян, отвечая на вопрос о том, на сколько мест рассчитывает блок в парламенте по итогам выборов.

"Мы настроены весьма оптимистично, что естественно. Потому что мы политическая команда, которая годами боролась против коррупции, против узурпации власти в Армении, против тотальной несправедливости", — добавил он.

Президент Армении Армен Саркисян подписал 1 ноября указ о роспуске парламента и назначении новых выборов в законодательный орган 9 декабря. Ранее в тот же день парламент Армении во второй раз не смог избрать премьера, что, согласно законодательству, влечет его роспуск. В парламенте последнего созыва 50 мандатов принадлежали бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян". Девятью мандатами владел блок "Елк" (Исход), еще семью — партия "Дашнакцутюн".