Минобороны Армении сообщило о потере связи с самолетом Су-25

ЕРЕВАН, 4 дек – РИА Новости. Потеряна связь с самолетом ВС Армении Су-25, выполнявшим учебно-тренировочный полет, ведутся поисково-спасательные работы, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны страны.

"Четвертного декабря примерно в 10.20 (09.20 мск. — Прим. ред.) была потерна связь с военным самолетом СУ-25 ВС Армении, выполнявшим учебно-тренировочный полет по плану ежедневной боевой подготовки. Самолет вышел на взлетную полосу в 10.06 из аэропорта в Гюмри", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что ведутся поисково-спасательные работы.