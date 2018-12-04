Евродепутат назвал "психозом" антироссийскую риторику европейских стран

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Депутат Европарламента Роландас Паксас, комментируя напряженность в отношениях европейских стран и России и риторику в адрес Москвы, заявил, что "этот психоз надо останавливать".

"Я думаю, об этом сейчас надо говорить, этот психоз надо останавливать. Люди действительно напуганы", — сказал он на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сравнив текущую ситуацию с атмосферой перед Первой мировой войной.

Политик высказался за развитие диалога с Москвой. "Во многих странах СМИ говорят, что с русскими нельзя договориться. Я хочу доказать противоположное, что надо, можно, нужно и полезно. И надо говорить на всех уровнях", — отметил он.

"Лучше длинный разговор, чем короткая война", — подытожил Паксас, подчеркнув, что, несмотря на заявления некоторых политиков, люди не хотят "войны".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.