Ненашев рассказал, зачем в НАТО хотят отправить флот в Черное море

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Призыв американского сенатора-республиканца Джона Баррассо направить флот США и НАТО в Черное море связан с желанием Вашингтона превратить всю Украину в новую горячую точку наподобие Сирии, Ливии и Афганистана, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан 1 ранга Михаил Ненашев.

Ранее Баррассо призвал для демонстрации силы направить флот США и корабли НАТО в Черное море. Он добавил, что требуются дополнительные поставки средств ПВО и противокорабельного оружия Украине.

"Американцы проиграли все в Сирии, Ливии, в Ираке, их выкуривают из Афганистана. Из Украины они хотят сделать очередную горячую точку, поэтому готовы прийти "на помощь" Украине своим флотом", — сказал Ненашев РИА Новости.

По его мнению, подлеты американской авиации к границам РФ, появление кораблей США вблизи российских вод идут на пользу ВС России.

"С военной и военно-морской точки зрения то, что делает американский флот и авиация для наших вооруженных сил, — полезная работа. Наши военные отрабатывают ежегодно более 100 задач на этих американских подлетах, их недружественных посещениях. Нашему обществу не надо объяснять, на что идут деньги, наших военных не нужно стимулировать на выполнение задач, когда они видят, что к нам ломится агрессор", — сказал Ненашев, добавив, что при необходимости российские ВС на южном направлении готовы дать отпор.