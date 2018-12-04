Минюст в разумные сроки даст ответ ЕСПЧ по инциденту в Керченском проливе

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Минюст России подтвердил, что получил запрос Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе Украины после инцидента в Керченском проливе, когда украинские ВМС нарушили границу РФ, даст ответ в разумные сроки, сообщается на сайте российского ведомства.

Ранее ЕСПЧ в своем сообщении заявил, что ждет от России ответа на вопросы по инциденту с задержанием украинских моряков, нарушивших границу с РФ.

"Минюст России выразил ЕСПЧ озабоченность тем, что суд принял к производству ходатайство, подкрепленное в основном ссылками на публикации средств массовой информации и не содержащее официальных документов, которые могли быть получены украинской стороной от РФ по дипломатическим каналам и в результате стандартного в таких случаях межгосударственного взаимодействия. ЕСПЧ проинформирован о том, что ответ на запрос будет дан в разумные сроки, необходимые для подготовки информативного документа", — говорится в сообщении.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Сотрудники СБУ, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>