Число россиян, не пропущенных Украиной из Белоруссии, превысило 250 человек

МИНСК, 4 дек — РИА Новости. Количество граждан России, которые вернулись на территорию Белоруссии из-за непропуска украинскими пограничниками на Украину, превысило 250 человек, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

Граждане России с прошлого понедельника начали получать от украинской погранслужбы массовые отказы во въезде на Украину в аэропортах этой страны. Те из них, кто прибывал из Минска самолетами, были возвращены на территорию Белоруссии авиарейсами из различных украинских городов, преимущественно из Киева. В пятницу украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter, что страна вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня (не пропущены на Украину и вернулись в Белоруссию — ред.) 252 человека", — сказал Бычковский.

Он пояснил, что количество россиян, которые следовали авиатранспортом и после отказа во въезде на Украину вынуждены были вернутся в аэропорт Минска, составило 203 человека. Количество возвратов россиян в наземных пунктах пропуска на белорусско-украинской границе, в основном в автодорожных, составило 49, добавил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии.