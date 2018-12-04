Тимошенко рассказала, зачем едет в США

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко заявила, что отправилась в США для "поиска новых путей безопасности Украины" и анонсировала ряд важных встреч с "влиятельными людьми".

"С сегодняшнего дня несколько дней нахожусь в США. Запланирован ряд важных разговоров и встреч с влиятельными людьми в Соединенных Штатах. Главная цель поездки – поиск новых путей безопасности Украины", — написала Тимошенко на странице в Facebook.

Она отметила, что намерена поднять вопрос возобновления международных гарантий для Украины в формате "Будапешт плюс".

"И если гаранты "забыли" о будапештские гарантии Украине, то завтра они так же могут "забыть" и любые другие новые. Этого нельзя допускать. Мы должны создать прецедент результативности давления на "гарантов" вплоть до возобновления данных нам обязательств", — добавила Тимошенко.

После распада СССР Украина унаследовала значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, РФ, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.