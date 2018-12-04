В Палермо арестовали предполагаемого главу "Коза ностра"

РИМ, 4 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Сицилийское Управление по борьбе с мафией провело во вторник утром крупную спецоперацию, в ходе которой были арестованы 46 членов "Коза ностра", в том числе предполагаемый главарь гангстерского синдиката Сеттимино Минео, сообщили представители следственных органов Палермо.

По данным следствия, именно этот 80-летний "ювелир" после смерти в ноябре 2017 года отбывавшего пожизненное тюремное заключение главаря мафии Тото Риины получил от других боссов "Коза ностра" полномочия для руководства легендарной преступной организацией в Палермо.

Аресты были проведены спецподразделениями карабинеров провинции Палермо по итогам продолжительного расследования. Всем арестованным бандитам предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве, незаконном ношении огнестрельного оружия и в ряде других тяжких преступлений.

Согласно информации, собранной сицилийскими следователями, мафия в последнее время переживала достаточно сложный период реорганизации, связанный с длительным отсутствием жесткого централизованного руководства. В итоге боссы нескольких кланов "Коза ностра" приняли решение о воссоздании руководящей структуры мафии, наделив Минео полномочиями "крестного отца".

Минео хорошо известен правоохранительным органам Сицилии. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы еще в ходе так называемого "макси-процесса" над мафией, который продолжался с 1986 по 1992 год. Инициатором этого судебного процесса был знаменитый следователь Джованни Фальконе, убитый мафией в мае 1992 года. Минео был арестован 12 лет назад и после отбытия 11-летнего тюремного заключения выпущен на свободу.