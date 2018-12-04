Киев признал, что Керченский пролив открыт для судоходства

Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе. 26 ноября 2015

Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе. 26 ноября 2015

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Киеве признали, что Россия не чинит препятствий движению судов в Керченском проливе.

"Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются по-прежнему, однако частично движение восстановлено", — заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян.

Он уточнил, что на вход в Азовское море стоят 17 судов, на выход — один.

Ранее Омельян утверждал, что Россия блокирует заход и выход судов к украинским портам. Эти обвинения звучали на протяжении восьми дней.

В Крыму заявления Киева называли необоснованными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что в Керченском проливе "идет достаточно интенсивная международная навигация".

Москва действительно в целях безопасности закрывала Керченский пролив после инцидента с украинскими кораблями, но уже через сутки судоходство было возобновлено.

Провокация украинских ВМС

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Их впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах.

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов. Российский лидер заявил, что пограничники выполняли свои функции по защите государственной границы.